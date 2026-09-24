Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı'nın yeni yönetimi görev dağılımını yaptı. CHP Genel Merkezi tarafından Ayvalık İlçe Başkanlığı görevine getirilen Gökay Bacan başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına başladı.

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı belirlendi.

Buna göre; Aleyna Erol İlçe Sekreteri, Tolga Yakar İlçe Saymanı, Nurcihan Vural İlçe Eğitim Sekreteri, Alev Kazaner İlçe Bilişim Sorumlusu, İsmet Özer Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu, Berat Kaan Bahadır Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu, Hayrettin Bulut İdari Mali İşler ve Ekonomiden Sorumlu, Filiz Uluer Sivil Toplum, Sendika ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu olarak görevlendirildi.

Yönetimde ayrıca Tayfun Gürcan Yerel Yönetimler, Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu, Seyhan Aracı Kadın ve Gençlik Kollarından Sorumlu, Ülkay Yanar Aile, Sağlık ve Sosyal İşlerden Sorumlu, Halil Özaydın Kırsal ve Mahalle Muhtarlarından Sorumlu, Hüseyin Merih Onay Odalar, Esnaf ve İş İnsanlarından Sorumlu, Seda Şişko Çevre, Kültür-Sanat, İnsan ve Hayvan Haklarından Sorumlu, Özkan Ardıç Basın-Yayın, Spor Kulüpleri ve Etkinliklerinden Sorumlu, Yavuz Tansel ise Halkla İlişkiler, Sosyal ve Emekli Politikalarından Sorumlu olarak görev aldı.

Bacan: 'hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz'

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Gökay Bacan, yönetim kurulunun ilk toplantısıyla birlikte resmen göreve başladığını belirterek, CHP'nin en zor günlerinde elini taşın altına koyarak görev alan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bacan, '103 yıllık koca çınarın gölgesi altında ben ve tüm arkadaşlarım bu güzel şehrimizin her köşesine hizmet etmeyi ve her insanımıza ulaşmayı görev edindik' dedi.

Son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bacan, farklı siyasi düşüncelere ve vatandaşların özgür iradesine saygı duyduklarını ifade ederek, 'Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik, başladığımız yerdeyiz. Hiç kimseyi de gittiği için sorgulamıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız'

CHP'nin köklü bir siyasi geçmişe sahip olduğunu belirten Bacan, partisinin farklı toplum kesimlerini kucaklayan bir anlayışla yoluna devam edeceğini söyledi.

Partisinin kurultay sürecine ilişkin de konuşan Bacan, sürecin tamamlanmasının ardından yeni kadrolarla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.