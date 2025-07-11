Haziran ayında da güçlü büyüme gerçekleştiren Chery dünya çapında satışlarını %16,6 artırarak 233 bin 607 adet satış yaptı. Yalnızca 5 ayda 1 milyon araç eşiğini aşarak tarihindeki en yüksek satış hızını yakalayan Chery, 2025’in ilk yarısında ise 1 milyon 260 bin 124 adetlik satışa ulaştı. Yıllık %14,5 artışa işaret eden bu satış performansı ile şirket, tüm zamanların en yüksek ilk 6 ay performansını gerçekleştirdi. Uluslararası ortaklarla iş birliğini genişletmeye kararlı şekilde devam eden Chery’nin haziran ayı sonu itibarıyla küresel kullanıcı tabanı ise toplamda 16,98 milyonu aştı.

Çinli otomotiv devi Chery, yenilikçi teknolojileri ve üst düzey donanım özellikleri sunan yeni nesil modelleriyle büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, haziran ayında da güçlü büyüme ivmesini korudu ve dünya çapında 233 bin 607 adet satış yaparak geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,6’lık önemli bir büyümeyi gerçekleştirdi. Chery, yılın ilk yarısında ise dikkat çekici sonuçlara imzasını attı. Yılın ilk yarısında elde ettiği 1 milyon 260 bin 124 adetlik (yıllık yüzde 14,5 artış) satışla tüm zamanların en yüksek ilk 6 ay performansına ulaşan şirket, böylece yalnızca 5 ayda 1 milyon araç eşiğini aşarak tarihindeki en yüksek satış hızını yakaladı.

Küresel kullanıcı sayısı 17 milyonun eşiğinde!

Denizaşırı ülkelere ihraç ettiği 550 bin 270 araçla liderliğini pekiştiren Chery, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olma ünvanını korudu. Şirket, Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisi sayesinde yıllık yüzde 98,6'lık artışla yeni enerji aracı satışlarını neredeyse iki katına çıkararak gerek pazar payı gerek büyüme oranında liderliğe yükseldi. Haziran sonu itibarıyla Chery'nin küresel kullanıcı tabanı toplamda 16,98 milyonu aştı. Hibrit teknolojideki atılımları ve güvenliğe verdiği önemden güç alan Chery, bir yandan Kantar BrandZ En İyi 50 Çinli Marka Oluşturucusu (Otomotiv Kategorisi) ve Forbes China Sürdürülebilir Kalkınma Sanayi Şirketi dâhil prestijli ödüller kazanırken bir yandan da küresel ayak izini hızla genişletiyor. Chery'nin ürün ihracatçılığından teknoloji liderliğine başarılı şekilde geçişini vurgulayan bu çifte ödül, küresel marka etkisini de önemli ölçüde artırıyor.

Hibritte kanıtlanmış küresel teknoloji liderliği!

Hibrit teknolojisinde 24 yıllık uzmanlığa sahip olan Chery, 10 Nisan'da, devrim niteliğindeki Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisini tanıtmak üzere “Hibrit Gecesi” düzenledi. Bu entegre yapı, özel bir hibrit motor, kademesiz elektrikli hibrit DHT, yüksek performanslı hibrit bataryalar ve Guardian Batarya Güvenlik Sistemini birleştiriyor. Tüm sürüş koşullarında eşsiz verimlilik, uzun menzil ve çok yönlü performans sunan CSH, teknolojik bir sıçramanın yanı sıra, Chery'nin gelişmiş hibrit çözümlerini küresel anlamda erişilebilir hale getirme taahhüdünü de temsil ediyor. Chery'nin hibrit araçları, olağanüstü gerçek performanslarıyla, sektörün sınırlarını yeniden çizmeye devam ediyor. TIGGO CSH, otomotiv alanında Güney Afrika'nın saygı duyulan medya organı TOP GEAR'la yapılan dayanıklılık testinde, onaylı menzil mesafelerini aşarak sırasıyla 1290 kilometre ve 1374 kilometrelik olağanüstü gerçek performanslara ulaştı. Bir saatlik yoğun trafikten sonra bile yeterli güç çıkışı sağlayan TIGGO CSH, sınıf menzil performansında belirlediği yeni ölçütle öne çıktı. Şangay Otomobil Fuarı'ndan önce, Sanxia'dan Şangay'a 1400 kilometrelik “Sonsuz Ufuklar - Endişesiz Yolculuk” dayanıklılık yarışını başarıyla tamamlayarak tüm senaryolara cevap verebilen olağanüstü yeteneklerini net şekilde gösterdi.

En önemli unsur: Güvenlik!

Yenilikçi güvenlik atılımlarıyla ürün kalitesini kanıtlayan Chery, teknolojik Ar-Ge'sinde güvenliği “vazgeçilemez” kabul ediyor. Chery, sektörde ilk defa, Çin'de ağır koşullarda küresel güvenlik testleri başlatan marka oldu ve bu bağlamda araçlarını aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı kuru, aşırı nemli, engebeli arazi ve yüksek hız gibi en zorlu koşullarda testlere tabi tuttu. CSH “Güvenlikli Batarya”, Endonezya'nın Cakarta kentinde aşırı nemli bir ortamda gerçekleştirilen batarya testi için araca monte edilmeden önce 53 saat 51 dakika boyunca tuzlu suda bekletildi. Endonezyalı yetkililer tarafından onaylanan test, sıfır sızıntı, sıfır kısa devre ve sıfır termal kaçakla kusursuz güvenlik performansını doğruladı. TIGGO CSH, “7 araçlı çarpışma”, “bir araçla tam önden çarpışma” ve “yüksek hızlı spiral devrilme” gibi bir dizi aşırı çarpışma testini de tamamlayarak sınırları zorladı. Bu sınamalar, geleneksel güvenlik kriterlerinin ötesinde sektör standartlarını yeniden tanımlayarak Chery’nin otomotiv güvenliğindeki yenilikçi çözüm liderliğini pekiştirdi. Mart ayında, dünya genelinde 1 milyona ulaşan satışıyla Chery'nin “Milyon Adet İhracat Kulübü”nün dördüncü üyesi olarak bir başka dönüm noktasını geride bıraktı ve güvenliğe odaklı DNA'sı ile küresel rekabet gücünün mükemmel uyumunu kanıtladı.

Avrupa pazarı Chery’yi dünya sahnesi için teşvik ediyor!

Avrupa'nın, sıkı standartları ve sert giriş engelleriyle bilinen otomotiv pazarı, hem küresel otomobil rekabetinin stratejik zirvesi hem de Chery'nin uluslararası genişlemesinde çok önemli bir sınama alanı olarak öne çıkıyor. Ocak ayında Avrupa'dan WVTA sertifikası alan Chery, daha sonra, “teknoloji sağlayıcısı” olarak yerelleştirme stratejisini hızlandırdı ve zaman kaybetmeksizin önemli aşamaları art arda geride bıraktı. Marka, Nisan ayında Yunanistan, Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nde bayilik için önemli ortaklıklar kurdu ve Mayıs ayında Barselona Otomobil Fuarı'nda İspanya'nın efsanevi EBRO markasıyla önemli bir işbirliğine imza attı. Chery haziran ayında ise yerelleştirme taahhüdünün en bariz sonucu olan TIGGO'nun gerek geleneksel gerek hibrit versiyonlarının yanı sıra CSH'yi de tanıtarak Polonya pazarına resmen giriş yaptı.

Öte yandan marka, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla küresel arenada da takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda Chery, Google ve Kantar'ın 2025 En İyi 50 Çin Küresel Marka Oluşturucusu raporunda otomotiv kategorisini (toplamda 12’nci sırada) zirvede tamamlayarak çifte ödül kazandı ve sektör liderliğini pekiştirdi. Bu prestijli sıralamada 8 yıllık etkileyici bir çabanın sonucu olan bu başarı, Chery'nin dünya standartlarındaki marka gelişimini de ön plana çıkardı. Ödüller, Forbes China'nın Haziran ayında Chery'yi Sürdürülebilir Kalkınma Sanayi Şirketi listesine tek otomobil üreticisi olarak alması ve şirketin ölçüt belirleyen çevresel uygulamalarını vurgulamasıyla devam etti.

Akıllı mobilitede ileri görüşlü strateji!

Bu başarıların arkasında, markanın, 8 küresel Ar-Ge merkezi ve 12,5 milyon kilometreyi aşan gerçek küresel testlerle desteklenmiş sağlam küresel sistemi bulunuyor. Şirketin yapay zekâ yenilikleri de ivme kazanıyor. Kendi geliştirdiği AiMOGA robotu, gerek Şangay, gerek Hong Kong'daki otomobil fuarlarında önde gelen küresel katılımcıların fazlasıyla dikkatini çekerken ilk yurtdışı toplu teslimatını da tamamladı. Bu, Chery'nin akıllı mobilite ekosistemlerindeki ileri görüşlü stratejisinin de açık bir göstergesi oldu. Temelinde güvenlik, motorunda teknoloji, kalbinde ise müşterilerine yer veren Chery, kanıtlanmış Ar-Ge, dünya çapındaki operasyonlar ve hizmet ekosistemlerini kapsayan entegre küresel bir sistem kurdu. Chery, 2025'in ilk yarısında yeni zirvelere ulaşarak 1,26 milyon araç teslimatıyla küresel kullanıcı tabanını 16,98 milyon müşteriye çıkardı. Chery, bu ticari başarıların yanı sıra, teknoloji eşitliği yoluyla sektörel dönüşümde öncü haline geldi ve Çin akıllı üretiminin dünya sahnesindeki yenilikçi gücünü gururla sergiledi. Chery, küresel fırsatların bu yeni eşiğinde, uluslararası ortaklarla iş birliğini genişletmeye kararlı şekilde devam ediyor.

Chery Türkiye hakkında

Chery International, pazarı daha iyi anlamak ve kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Eylül 2022’de, Türkiye’de %100 iştirak ile Chery Türkiye’yi kurdu. Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye’deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumludur. Şirket, tüm ticari satışlardan sorumlu olmak üzere; satış, satış sonrası, bayi ağı geliştirme, iletişim ve diğer departmanlarını kurdu. Faaliyetlerini 7 bölgede toplam 55 Yetkili Satıcı ile sürdürüyor. Şirket, 21 Mart 2023’te TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 olmak üzere üç SUV modelini pazara sundu. Bu üç model, kalite açısından üst düzey mükemmellik, tasarım açısından şıklık ve en yüksek teknolojik konfigürasyona sahip olmasıyla beğeni topluyor. 7 koltuklu SUV TIGGO 8 Pro Max, ihtişamı, lüks hissi ve güçlü duruşuyla en üst segment otomobil olarak öne çıkıyor ve D-SUV pazarında ilk sırada yer alıyor. TIGGO 7 Pro Max, konfor ve verimlilik açısından aile SUV’ları arasındaki ilk tercih oluyor. OMODA 5 Pro ise; fütüristik tasarımı ve artan kalitesiyle geniş kullanıcı kitlelerine hitap ediyor.