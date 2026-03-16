1.087 kişinin katıldığı araştırma, artan maliyetlerin ve kısa tatil süresinin bayram planlarını etkilediğini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %61’i Ramazan Bayramı’nı bulunduğu şehirde geçirmeyi planlıyor. Şehirde kalmayı tercih edenlerin en önemli nedeni ise ekonomik koşullar ve kısa tatil süresi olarak öne çıkıyor. Bayramda seyahat edeceklerin %67’si ise kendi aracıyla yola çıkacağını belirtiyor.

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların %61’i bayramı bulunduğu şehirde geçireceğini, %25’i memleket/aile ziyareti yapacağını belirtiyor. Katılımcıların %10’u yurt dışı seyahati ve %4’ü kültür/gastronomi gezisi planlıyor.

Araştırmaya göre bayramı şehirde geçirmeyi tercih edenlere sebebi sorulduğunda ise katılımcıların %42’si ekonomik koşulları, %17’si tatilin kısa olmasını, %17’si seyahat etmeyi tercih etmediğini, %13’ü şehirde planları olduğunu ve %11’i de bayram trafiği ve yoğunluğundan kaçınmak istediğini ifade ediyor.

Şehirde kalmayı planlayanların %62’si ailesiyle vakit geçirmeyi, %28’i tatili dinlenerek değerlendirmeyi planlıyor. Katılımcıların %4’ü arkadaşlarıyla vakit geçireceğini, %1’i kültür-sanat etkinliklerine katılacağını belirtirken %5’i “diğer” seçeneğini işaretliyor.

Seyahatte açık ara karayolu tercih ediliyor

Bayramda seyahat etmeyi planlayan kullanıcılar arasında karayolu açık ara en çok tercih edilen ulaşım yöntemi olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre seyahate çıkacakların %67’si yolculuğunu kendi aracıyla yapmayı planlıyor. Yanıtlayanların %18’i uçak, %6’sı tren, %5’i kiralık araç ve %4’ü otobüs ile seyahat edeceğini aktarıyor.

Son yıllarda otomotiv sektöründe sıkça konuşulan hibrit ve elektrikli araçların payının ise beklentilerin altında kaldığı görülüyor. Katılımcıların %47’si dizel araç, %34’ü benzinli araç, %8’i LPG’li araç, %6’sı elektrikli araç ve %5’i hibrit araç ile yolculuk edeceğini belirtiyor.

Her 10 sürücüden 4’ü bayram öncesi araç bakımını planlamıyor

Uzun yolculuk öncesinde önerilen araç bakımı konusunda ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Ankete katılanların %41’i bayram öncesinde araç bakımı planlamadığını belirtiyor. Katılımcıların %27’si periyodik bakım/kontrol yaptıracağını, %17’si sadece iç-dış temizlik yaptıracağını, %11’i lastik kontrolü veya değişimi, %4’ü ise sigorta/kasko kontrolü yaptıracağını ifade ediyor.

arabam.com’un araştırmasına göre uzun yolculuklarda en önemli araç teknolojisi ise %28 ile yakıt ve menzil göstergeleri. Bunu %26 ile hız sabitleyici ve şerit takip gibi sürüş destek sistemleri, %24 ile multimedya ve konfor özellikleri takip ediyor. Navigasyon ve trafik bilgisi diyenlerin oranı %20 olurken %2’si “diğer” yanıtını veriyor. Bu sonuç, özellikle bayram yolculuklarında sürücülerin yakıt planlaması, menzil takibi ve sürüş destek sistemlerini kritik unsurlar arasında gördüğünü ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan “Araştırmamız, bayram tatili süresinin kısa olmasının da etkisiyle ekonomik koşulların bayram planları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Seyahate çıkan kullanıcıların büyük çoğunluğu karayolunu ve kendi araçlarını tercih ediyor. Özellikle aile ziyaretleri ve kısa süreli tatiller söz konusu olduğunda tüketiciler için kendi aracıyla seyahat etmek hem esneklik hem de maliyet açısından avantaj sağlıyor. Bayram dönemlerinde trafikte ciddi bir yoğunluk olduğunu her yıl gözlemliyoruz. Bu nedenle sürücülerin yolculuk öncesinde araç kontrollerini yapmaları ve güvenli sürüş kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.