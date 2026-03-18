Bekdikhan’ın yerine, güncel rolü Stuttgart’taki Mercedes-Benz Genel Merkezi’nde Otomobil Satış Operasyonları Başkanı olan Şenol Bayrak atanacak.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı olarak görev yapan Şükrü Bekdikhan, emekli olarak görevini 30 Haziran 2026’da Şenol Bayrak’a devrediyor.

1992 yılından bu yana Mercedes-Benz’in Türkiye operasyonundaki çeşitli görevleri başarıyla yürüten Şükrü Bekdikhan, pek çok global ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye’de Premium segmentte Mercedes-Benz’in liderlik yolculuğuna öncülük etti. Görev yaptığı dönemde Türkiye, elde ettiği pazar payıyla çok önemli bir Mercedes-Benz lokasyonu olarak dünya pazarları içerisinde yer aldı. Gerek elektrifikasyona dönüşüm ve gerekse Geleceğin Perakendesi, Acentelik modeliyle online ve fiziksel satış sistemlerinin harmanlandığı yeni satış sisteminin hayata geçirilmesinde liderlik rolünü başarıyla üstlenen Bekdikhan, yarattığı pozitif kurum kültürü, marka değerlerine olan güçlü bağlılığı ve perakende organizasyonunu da bütünleştiren güçlü takım çalışmasıyla Mercedes-Benz’in sektördeki gücünü ve etkisini artırarak sürdürdü.

1 Temmuz 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanlığı görevini devralacak olan Şenol Bayrak, Mercedes-Benz bünyesinde 20 yılı aşkın süredir görev yapmakta olup kariyerine 2004 yılında smart markasında başladı. Ürün ve Proje Yönetimi alanlarındaki çeşitli görevlerinden sonra 2013’te Pekin’e transfer oldu. Beijing Mercedes-Benz Sales & Service Co.’da Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Bayrak, 2021’de Stuttgart’a dönerek EQS lansmanına destek verdi ve aynı yıl içinde Mercedes-Benz ABD’ye Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevinde EQ satışlarının büyümesine liderlik ederek üst segmentte rekor satışlara ulaşılmasını sağladı ve Mercedes-Benz ABD satış ağının bayi grubu odaklı bir yapıya dönüşümünü gerçekleştirdi.

2024 yılının sonlarından bu yana, Stuttgart’taki Mercedes-Benz Genel Merkezinde Satış Operasyonları’nı yöneten Şenol Bayrak bugüne kadar farklı pazarlarda edindiği uluslararası deneyimi, sonuç odaklı yaklaşımı ve ekiplerle güçlü iş birliğine dayanan liderlik anlayışıyla yeni görevinde Mercedes-Benz Otomotiv’in stratejik hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.