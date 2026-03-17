Quick Finans tarafından yayımlanan rapora göre, 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan ikinci el araç satışları, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 6 düşerken, Ocak ayına kıyasla yüzde 11 artış kaydetti. Bu dalgalı seyirde, sıfır araç piyasasında artan kampanyaların etkisiyle takasa gelen araç sayısındaki artışın belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

Sıfır araç kampanyaları ikinci eli baskılıyor

Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle oluşan arz fazlasının Türkiye’ye yönlendirilmesi ve sıfır araçlarda yapılan cazip kampanyalar, ikinci el piyasasında fiyatlar ve satış adetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Tüketici talebinin ise hem fiyat seviyelerine hem de sıfır araçlardaki fırsatlara duyarlı olduğu görülüyor.

Satışlarda kısmi toparlanma

Ocak ayında sert düşüş yaşayan ikinci el pazarı, Şubat’ta sınırlı bir toparlanma gösterdi. Satışlar 334 bin adedi aşarak aylık bazda yüzde 11 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 daha düşük kaldı. Bu durum, yıl başındaki daralmanın kısmen telafi edildiğini ancak genel temkinli görünümün sürdüğünü ortaya koyuyor.

Stok devir süresi kısaldı

Piyasada hareketliliğin artmasıyla birlikte araçların elde kalma süresi de azaldı. Ocak ayında ortalama 47 gün olan stok süresi, Şubat’ta 45 güne geriledi. Bu gelişme, satış tarafındaki kısmi canlanmanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Hafif ticari araçlarda toparlanma sinyali

İkinci el hafif ticari araç satışları Şubat ayında 49 bin 567 adede yükselerek aylık bazda artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16’lık düşüş, pazardaki temkinli duruşun sürdüğüne işaret ediyor.

Fiyatlar TL’de artıyor, euro bazında geriliyor

İkinci el araç fiyatları TL bazında artış eğilimini sürdürürken, euro bazında düşüş yaşanıyor. Bu durum, araçların döviz cinsinden görece daha erişilebilir hale geldiğini gösteriyor.

15 yaş üzeri araçlara talep artıyor

Düşük bütçeli mobilite ihtiyacı, eski araçlara olan ilgiyi artırdı. 15 yaş üzeri araçlarda ilan kapanma sayısı yüzde 12’nin üzerinde artarken, stokta kalma süresi de kısaldı. Fiyatlar ise sınırlı yükselişle yatay bir seyir izledi.

Genel tablo, ikinci el otomobil piyasasında toparlanma sinyalleri görülse de belirsizliklerin ve temkinli hareketin devam ettiğini ortaya koyuyor.