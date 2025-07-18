Horoz Lojistik, küresel büyüme stratejileri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan yeni atama ile Cenk Acar, şirketin Yurt Dışı Depolar ve Dağıtım Grup Başkanı olarak görevlendirildi.

Cenk Acar, yaklaşık 30 yıllık kariyerinde satış, iş geliştirme ve lojistik yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey görevler üstlenmiştir. Kariyerine Deniz Subayı olarak başlayan Acar, Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olmuş ve öncesinde Deniz Lisesi’nde eğitim görmüştür. Ayrıca MBA eğitimini CA State Monterey Bay’de (1999-2000) tamamlamıştır. Doğan Egmont, Jomed Int., DHL, Oriflame, WatchGuard ve Aras Kargo gibi kurumlarda satış ve pazarlama ekiplerine liderlik yapmıştır.

2018 yılından Mayıs 2025 yılına kadar Netlog Lojistik Grubu’nda görev yapan Acar, burada önce Yurt İçi Satışve Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü, ardından Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış Genel Müdürü olarak görev almıştır. İleri düzeyde İngilizce bilen Acar, kariyeri boyunca DHL’de “Best in Class Sales Manager” ve “President’s Club” gibi global ödüllere layık görülmüştür. Acar, Mayıs 2025 itibarıyla Horoz Lojistik’te Yurt Dışı Depolar ve Dapıtım Grup Başkanı olarak görevine başlamıştır.

Uluslararası lojistik deneyimi ve sektörel birikimiyle dikkat çeken Cenk Acar, bu yeni görevinde Horoz Lojistik’in başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Orta Doğu’daki depo yapılanması, dağıtım ağı ve uçtan uca tedarik zinciri süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Horoz Lojistik’in Yurt Dışı Lojistik Faaliyetleri Güçleniyor

Horoz Lojistik, yurt dışı yatırımlarıyla Türkiye’nin lojistik gücünü global ölçekte büyütmeye devam ediyor. Almanya, Fransa ve İngiltere’deki depo ve dağıtım merkezleriyle uluslararası firmalara e-ihracattan son kilometre teslimata kadar geniş kapsamlı hizmet sunan şirket, 2025 itibarıyla İtalya, Romanya ve Hollanda’daki yeni yatırımlarını devreye alarak Avrupa’daki ağını genişletmeyi hedefliyor. Amerika kıtasında dört farklı noktada B2B ve B2C dağıtım sistemleriyle faaliyet gösteren Horoz Lojistik, bu bölgede büyümeyi sürdürürken, Orta Doğu’da da yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor.

2030 ihracat hedefleri doğrultusunda yurt dışı yapılanmasını güçlendiren Horoz Lojistik, yatırımlarını çeşitlendirerek Türkiye’nin ihracat potansiyelini desteklemeyi sürdürüyor. Şirketin yurt dışı lojistik yapılanmasında atılan bu yeni adım, 2030 yılına yönelik ihracat hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.