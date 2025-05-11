Kadın istihdamını güçlendirme hedefiyle 2016 yılında başlatılan bu destek programı, annelere hem iş hayatından kopmadan çalışmaya devam etme hem de çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütme imkânı sunuyor.

Yarım Çalışma Ödeneğinden Kimler Yararlanabiliyor?

Yarım çalışma desteğinden, doğum yapan kadınlar ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın ve erkek çalışanlar faydalanabiliyor. Ödenekten yararlanabilmek için, doğum veya evlat edinme tarihinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekiyor.

Başvuru sürecinde ise, analık izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılması şartı aranıyor.

İşverenin Engelleme Yetkisi Yok

Yasal düzenlemeye göre, işverenin çalışanının yarım çalışma talebini reddetme hakkı bulunmuyor. İşveren, yarım gün çalışmanın saat ve günlerini belirleyerek çalışanı bu düzenlemeye uygun şekilde görevlendiriyor.

Destek Süresi ve Prim Ödemeleri

Uygulama, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü ve sonraki doğumlarda ise 180 gün boyunca geçerli oluyor. Çoğul doğumlarda bu süreye 30 gün eklenirken, çocuğun engelli doğması halinde destek süresi 360 güne kadar çıkıyor. Ödeme, bu sürenin yarısı esas alınarak yapılıyor.

Destek alan annelerin yarım gün çalıştıkları süre boyunca genel sağlık sigortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, prime esas kazancın alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor.

Kadınların iş yaşamındaki sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bu destek, hem annelerin hem de çocukların geleceği açısından önemli bir katkı sunuyor.