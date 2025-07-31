Dünyanın lider yeni enerji araç (NEV) üreticisi BYD, Fortune Global 500 listesindeki yükselişini sürdürerek 2025 yılı sıralamasında 91. sıraya yerleşti. Bu sonuçla BYD, ilk kez listenin ilk 100 şirketi arasına girerek tarihi bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl listede 143. sırada yer alan BYD, 2022 yılından bu yana dört yıl üst üste Fortune Global 500 listesinde yer almayı başardı.

BYD, 2024 yılında yeni enerji araçları satışlarında yeni bir rekor kırarak, yıllık bazda yüzde 41 artışla 4,27 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu güçlü performans, BYD'nin üst üste üçüncü yıl küresel yeni enerji binek araç satış şampiyonluğu konumunu sağlamlaştırdı. Bu başarı BYD’nin sürdürülebilir büyüme stratejisini, yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımları ve küresel ölçekte artan gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Ar-Ge harcaması 7,47 milyar dolara ulaştı

BYD’nin büyümesinin temelinde teknoloji ve inovasyona olan güçlü bağlılığı yer alıyor. “Teknoloji odaklı, inovasyon öncelikli” yaklaşımıyla hareket eden BYD’nin, 2024 yılında Ar-Ge harcaması bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artışla yaklaşık 7,47 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ar-Ge’ye stratejik düzeyde yatırım yapan BYD, 2011-2024 yılları arasında geçen 14 yılın 13’ünde net kârından fazla Ar-Ge harcaması yaptı. Bu güçlü yatırım süreci sayesinde BYD, sektöre yön veren birçok yenilikçi teknoloji geliştirdi. Bunlar arasında yüksek güvenlikli ve uzun ömürlü Blade Batarya, sürüş konforunu ve güvenliğini artıran DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi, fosil yakıtlı araçların yakıt dolum süresiyle aynı hızda yüksek kapasiteli şarj imkânı sunan Megawatt Hızlı Şarj teknolojisi ve entegre akıllı araç platformu olan e-Platform 3.0 gibi birçok ileri teknoloji yer alıyor.

Sürdürülebilir gelecek için “Dünyayı 1°C Soğutma” hedefi

BYD’nin Fortune Global 500’de ilk 100’e girmesi, şirketin küresel stratejilerinin ve teknoloji vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bugün itibarıyla BYD, dünya genelinde 112 ülke ve bölgede BYD imzalı yeni enerji araçlarını ve çevre dostu teknolojilerini küresel kullanıcılarla buluşturuyor.

Ayrıca BYD, çevre dostu yeni enerji araçları ve dünya genelindeki yatırımlarıyla, iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda benimsediği “Dünyayı 1°C Soğutmak” vizyonuyla, karbon emisyonlarını azaltarak daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.