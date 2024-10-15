Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul ve Ankara gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaklıkların düştüğü Karadeniz Bölgesi için sel uyarısında bulunan Çalışkan, yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyledi.

Çalışkan, "Bu soğuk hava kar yağışı getirecek. Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Rize gibi rakımı 1300'lerdeki yerlerde kar yağışı bekliyoruz. Özellikle Karadeniz sahillerinde Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan o hat boyunca yapışlar şiddetli olacak sel tehlikesi var." dedi.