Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından yapılan çelenk törenine; Büyükçekmece Belediye Başkanvekili ve Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi, FIDAF 2. Başkanı ve Festival Komitesi 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit katıldı.

Festivalin dünyanın farklı köşelerinden katılımla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Hayri Gürhan Ozanoğlu, etkinliğin bugüne dek UNESCO tarafından 10 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“26 yıldır dünyanın en büyük kültür ve sanat festivalini gerçekleştirmemizin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu festival, sadece dans değil; heykel sempozyumu, el sanatları yarışması, çocuk atölyeleri ve uluslararası fotoğraf yarışmaları ile dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve izleyicileri buluşturuyor. Böyle güçlü bir organizasyonu ülkemize ve İstanbul’a kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Festivalin ilerleyen günlerine ilişkin de bilgi veren Ozanoğlu, 27 Temmuz Cumartesi akşamı Büyükçekmece Sahili’nde yaklaşık 3 bin kişilik kortej yürüyüşü düzenleneceğini söyledi.

Festivalin resmi açılış töreni ise 29 Temmuz Pazartesi günü, tarihi Mimar Sinan Köprüsü yanında gerçekleştirilecek. Burada dünyanın dört bir yanından gelen misafirler “Sevgi birbirimize, barış hepimize” mesajıyla el ele tutuşacak.

Her akşam halk konserleriyle renklenecek festivalde sahne alacak sanatçılar ise şöyle:

30 Temmuz Salı : Moğollar

31 Temmuz Çarşamba : Zara

1 Ağustos Perşembe : Musa Eroğlu

2 Ağustos Cuma: Melek Mosso

Festival, 2 Ağustos akşamı düzenlenecek kapanış seremonisiyle sona erecek. Hayri Gürhan Ozanoğlu, “İstanbul halkını, ülkemizin dört bir yanından misafirlerimizi ve dünyanın her köşesinden gelen sanatseverleri Büyükçekmece’de bu eşsiz deneyime ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.