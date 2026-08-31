Gürsu Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretmek için başlattığı yaz kurslarında 600 çocuğa yüzme öğretilmesini sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne kapsamında açılan kurslara bu yıl da oldukça yoğun bir ilgi ve katılım vardı.

Özel eğitmenler eşliğinde verilen derslere katılan öğrenciler, yaz boyunca yüzme sporunun tekniklerini öğrenerek, verimli bir yaz tatili geçirdiler. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine aileleri ile birlikte katılan öğrencilerin mutlulukları fotoğraflara yansıdı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Çocuklarımızı tebrik ediyorum ama özellikle de aileleri tebrik ediyorum. Bu bilinci ve isteği oluşturmak yönünde kendilerinin de teşvik edici olmaları çok güzel. Bu çocuklarımızla beraber Gürsu'da yüzlerce çocuğumuza yüzme öğrettik. Belki de geleceğin sporcularının yetişmesine bir kapı araladık. Bu nedenle çok mutluyuz' diye konuştu.