Bursaspor'un sezon başında İskoç devi Celtic'ten kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de forma giydiği ilk 4 maçın tamamında gol atarak iyi bir başlangıca imza attı.

Bursaspor'un yaz transfer döneminde İskoçya ekibi Celtic'ten transfer ederek büyük yankı uyandırdığı dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho, yeşil-beyazlı formayla sezona fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Bursaspor kariyerine ise adeta damga vuruyor.

Geri dönüşün fitilini ateşledi

Ligin 4. haftasında oynanan kritik Kayserispor deplasmanında da sahneye çıkan tecrübeli golcü, takımının 1-0 geride olduğu anlarda 56. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İkinci golde de Alperen Babacan'a pası indiren Iheanacho, takımının deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasında başrol oynadı.

4 haftadır boş geçmiyor

Yeşil-beyazlı formayla sezona formda başlayan Kelechi Iheanacho; 4 haftada da fileleri havalandırdı. Iheanacho, sırasıyla Bodrum FK, Iğdır FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor filelerini havalandırmayı başardı.