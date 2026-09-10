Nilüfer Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurmak amacıyla başlattığı 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmaları bu kez Karaman Mahallesi'nde gerçekleşti. Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayarak, taleplerini dinledi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmaları Karaman Mahallesi'nde devam etti. Muhtarlık binası önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun ve atölye alanları kuruldu, yetişkinlere sağlık tarama testleri yapıldı, kadınlara yönelik bilgilendirici atölyeler düzenlendi. Program kapsamında kurulan stantı vatandaşlar sahipsiz hayvanları sahiplendi. Etkinlik kapsamında açılan stantta da, sahipsiz hayvanlar vatandaşlar tarafından sahiplenerek yeni yuvalarına kavuştu.

Buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Karaman Mahalle Muhtarı Hatice Avcı ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

'Herkesin sesinin yansıdığı bir belediye'

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Arzu ettiğimiz şu; herkesin düşüncesinin yansıdığı, hepimizin kendimizi ait hissettiğimiz bir belediye inşa etmek. Kişiye göre değil, olaya göre refleksi olan, kuralları belli bir belediyecilik yapmak ve vatandaşın taleplerini mümkün olduğunca yerine getirmek' dedi.

Nilüfer'in 64 mahallesi bulunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, kaynakların sınırlı olduğuna vurgu yaparak, 'Her mahallenin çok talebi var. Ama kaynaklar sınırsız değil. Kaynaklar da vatandaşlarımızın parası. Belediyenin bütçesini bunlar oluşturuyor. Dolayısıyla sizin paranızı sizin için harcıyoruz. Onu da mümkün olduğunca adil dağıtmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

'Her şikayet bir armağandır'

Vatandaşları görüşlerini paylaşmaya davet eden Başkan Şadi Özdemir, 'Biz isteği de öneriyi de değerli buluruz, şikayeti de kıymetli buluruz. Her şikayet bir armağandır deriz' diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, akşam çayı programlarının yanı sıra 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende', Instagram üzerinden düzenlenen canlı yayınlarla da vatandaşların taleplerini doğrudan aldıklarını sözlerine ekledi.

Nilüfer Belediyesi'nin hizmetlerini ve çalışmalarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, program boyunca vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. Karaman Mahalle Muhtarı Hatice Avcı da etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür etti.