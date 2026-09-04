Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, yeni transfer Ümit Akdağ ile bir araya geldi.

Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Dün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen genç oyuncu, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra bugün takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bugün Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Tüpraş Stadyumu'nda yeni transferimiz Ümit Akdağ ile bir araya geldi. Kılıç, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını aktardığı Ümit Akdağ'a, Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.

Ümit Akdağ'ın Beşiktaş'ta 50 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.