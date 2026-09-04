Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen programda zabıta personeli bir araya geldi.

Uşak Belediyesi tarafından Zabıta Haftası dolayısıyla Atapark Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi. Programa Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcıları ve zabıta personeli katıldı. Programda, kentte düzenin, huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla görev yapan zabıta personelinin Zabıta Haftası kutlandı.

Başkan Vekili Özkan, zabıta personelinin şehir düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.