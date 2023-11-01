İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır Köyü’nde kışlık patatesin hasadı devam ediyor. Hasat edilen patatesiler tarım işçileri tarafından toplanarak çuvallara yerleştiriliyor. 800 nüfuslu Yukarıtandır Köyü’nde yaklaşık 10 bin ton patates üretiliyor. Köy halkının yüzde 80’ni geçini patates üretiminden sağlarken, hasat edilen patateslerde İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. Kilogram fiyatı ortalama 13 liradan alıcı bulan patates hasadından üreticiler fiyatlarından da rekolteden de memnun.



"İhsaniye’de en çok patatesi biz üretiyoruz"

Patates üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, köyde kışlık patates hasadının devam ettiğini söyledi. Köylerinin nüfusunun 800 olduğunun altını çizen Muhtar Özçelik, kışlık patateste rekoltenin 8-10 bin ton arasında olduğuna dikkat çekti. Toprak ve su kalitelerinin oldukça yüksek olduğunu bu yüzden de üretilen patatesleri lezzetinin beğenildiğini ifade eden Özçelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İhsaniye bölgesi olarak en çok patates üretimi yapan Yukarıtandır köyüdür. Köyümüzün geçim kaynağı patatestir. Yaklaşık 5 yıldır köyümüzde patates ekimi çok hızlandı. Daha önce arpa, buğday ve şeker pancarı üretilirken şimdi onların yerini patates aldı. Hasadı yapılan patatesi ise İstanbul, Kütahya ve İzmir’e gönderiyoruz. Patates üretimi yapan çiftçilerimiz hasattan memnun. Tatbikî de bunun bir maliyeti var. Tohum, ilaç ve mazot pahalı olduğu için çiftçinin ekonomisi zorluyor. Fiyatlara baktığımızda ise 2. kalite patatesin kilogramı 8-15 TL 1. sınıf patatesin ise 13-15 TL arasında satışı gerçekleştiriliyor. Bu fiyatlara göre arpaya, buğdaya bakılırsa patatesi gelirinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Onun için çiftçimiz bu sene ki rekolteden ve fiyatlardan oldukça memnun olduğunu söyleyebiliriz.”