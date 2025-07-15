Resmi konaklama kapasitesi yaklaşık 4 bin olan Bozcaada, yaz aylarında günübirlik ziyaretçiler ve alternatif konaklamalarla birlikte günlük 20 bin kişiye kadar ev sahipliği yapabiliyor.

Dar sokaklar, tarihi evler, serin deniz...

Tatilciler, Rum mimarisini yansıtan dar sokaklarda gezinti yaptı, Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Bozcaada Kalesi’ni ziyaret etti. Serin Poyraz rüzgarlarıyla tanınan ada, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen tatilciler için bir cazibe merkezine dönüştü. Gündüz saatlerinde koylarda güneşlenen misafirler, akşam saatlerinde ise Bozcaada'nın meşhur gün batımını izleyip, ada mutfağının özgün lezzetleriyle dolu sofralara oturdu.

Ek feribot seferleriyle ulaşım rahatladı

Yoğunluk nedeniyle GESTAŞ, 13 Temmuz Cumartesi sabaha karşı 04.30'da ek feribot seferleri düzenleyerek adaya ulaşımı kolaylaştırdı. Cuma günü yüzde 75’e ulaşan doluluk oranı, Cumartesi gününden itibaren tamamen dolarak, Salı gününe kadar sürdü. Otel ve pansiyonlarda yer bulmak imkânsız hale gelirken, restoranlar, kafeler ve eğlence mekânları da dört gün boyunca dolup taştı.

Esnaf ve işletmeler memnun

Adadaki yoğunluk, turizm işletmecilerini ve esnafı sevindirdi. Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil, “Şu anda Bozcaada’da harika bir doluluk var. Ada esnafının yüzü gülüyor. Fiyat politikası olarak geçtiğimiz yıl Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan aldığımız tarifeleri uyguluyoruz. Herkes memnun. İnşallah Bozcaada turizmi böyle devam eder,” dedi.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu ise, “Tam anlamıyla adada yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yer bulamayan çok sayıda misafirimiz arıyor ama artık yerimiz kalmadı. Rezervasyonsuz gelinmemesi yönündeki uyarılarımız dikkate alınmış görünüyor. Her şey gayet sakin ve güzel ilerliyor. Uzun süren bir sessizliğin ardından, bu yoğunlukla birlikte turizmin yeniden canlanacağını tahmin ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Artan yoğunluk nedeniyle Çanakkale Merkez’den takviye ekipler gönderilirken, Emniyet ve Jandarma güçleri de dört gün boyunca adada güvenlik ve asayişin sağlanması için yoğun mesai harcadı. Tatil süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Bozcaada hem sakinliği hem de güvenliğiyle ziyaretçilerine huzurlu bir tatil sundu.