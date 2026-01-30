Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi (OJK) Başkanı Mahendra Siregar ile birlikte sermaye piyasası kurumunun bazı yöneticileri, yaşanan gelişmelerin ardından “sorumluluk üstlenmek” gerekçesiyle görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Gün içinde Endonezya Borsası (IDX) Başkanı da istifasını sundu.

Satış dalgasının, dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI’ın Endonezya borsasında şeffaflık sorunları bulunduğuna ve ülkenin endeks notunun düşürülebileceğine ilişkin uyarısının ardından Çarşamba günü hız kazandığı belirtildi.

OJK tarafından yapılan açıklamada, Başkan Siregar ve ilgili yöneticilerin, piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi ve gerekli iyileştirme adımlarının hayata geçirilmesine destek olmak amacıyla “ahlaki sorumluluk” çerçevesinde istifa ettikleri ifade edildi.