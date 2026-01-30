Kura sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde, son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda ilk karşılaşmalar 19 Şubat, rövanş maçları ise 26 Şubat tarihinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ile eşleşecek.

Öte yandan 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri: