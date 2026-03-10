Fox News’e röportaj veren Trump, İran yönetiminin ABD ile görüşmek istediğine dair duyumlar aldığını belirterek, uygun koşullar oluşması halinde diplomatik temasların mümkün olabileceğini ifade etti.
Trump, ABD’nin İran’daki askeri operasyonlarının sonuçlarının beklentilerin çok ötesinde olduğunu savunarak operasyonların etkisine dikkat çekti.
Öte yandan İran’ın Körfez ülkelerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şaşırtıcı bulduğunu belirten Trump, bölgedeki gerilimin yüksek seviyede seyrettiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Trump, İran’ın yeni dini lideri olarak gündeme gelen Mücteba Hamaney hakkında da sert ifadeler kullanarak, “Huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
ABD-İsrail-İran hattındaki askeri ve siyasi gelişmeler sürerken, Trump’ın açıklamaları olası bir diplomatik temas ihtimalini gündeme taşıdı.