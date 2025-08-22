Sektör bazında ise tekstil ve deri sektörü yüzde 0,94 ile en fazla kazandıran sektör olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,32 kayıpla günün en fazla gerileyen sektörü oldu. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 1,61 değer kazancıyla 11.313,90 puana taşıyarak rekor seviyeden günü tamamlamıştı.

Küresel piyasalar ise bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki açıklamalarına odaklandı. Yurt içinde Borsa İstanbul’un pozitif ayrışarak rekor seviyeleri görmesi, yatırımcıların güvenini artırdı ve piyasada moral yükseltti.