Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda son dönemde yaşanan olağanüstü fiyat hareketlilikleri ve manipülatif işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 12’si tutuklanma talebiyle, 3’ü ise adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası’nda meydana gelen olağan dışı fiyat hareketliliklerinin finansal veya ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak seviyede olduğu ve borsa piyasasının güvenilirliğini, açıklığını ve istikrarını olumsuz etkileyebilecek manipülatif işlemler içerdiği tespit edildi. Bu kapsamda, sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği öğrenildi.

Yetkililer, yatırımcıları borsa piyasasında manipülatif hareketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sermaye piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması amacıyla ilgili kurumlar tarafından denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.