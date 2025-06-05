Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS), Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO) ve Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) hisseleri için yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Açıklamaya göre, söz konusu hisseler 5 Haziran 2025 seans başlangıcından itibaren 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak şekilde kısıtlandı.

Bu tedbirin amacı, son dönemde söz konusu hisselerde gözlenen olağandışı fiyat ve işlem hareketlerinin piyasada yarattığı riskleri minimize etmek. VBTS uygulamaları, yatırımcıları korumak ve piyasadaki istikrarı sağlamak adına düzenli olarak devreye alınabiliyor.

Yatırımcıların, işlem yaparken bu tür düzenlemeleri dikkate almaları ve risk yönetimlerini buna göre planlamaları önem taşıyor.