SPK'nın kararı doğrultusunda, Bilici Yatırım (BLCYT.E) ve Frigo Pak Gıda (FRIGO.E) paylarına yönelik kısıtlamalar duyuruldu.

SPK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre söz konusu iki hisse, 09 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 08 Ocak 2026 tarihine kadar açığa satış ve kredili işlem kapsamından çıkarıldı. Böylece yatırımcılar, belirtilen süre içinde bu paylarda yalnızca nakit işlem gerçekleştirebilecek.

VBTS tedbirleri, ilgili paylarda gözlenen olağan dışı fiyat ve işlem hareketlerinin önüne geçilmesi, piyasada sağlıklı ve istikrarlı bir işlem ortamı sağlanması amacıyla uygulanıyor. Tedbir süresinin sonunda kısıtlamaların otomatik olarak sona ereceği bildirildi.

SPK ve Borsa İstanbul, yatırımcıların risklere karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, kararların piyasa güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.