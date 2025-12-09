Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı.

Müsabakanın ardından kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, karşılaşmanın orta hakemi Kadir Sağlam ile VAR hakemi Halil Umut Meler için ağır eleştiriler yöneltildi. Beşiktaş, hakemlerin “skora doğrudan etki ettiğini” savundu.

“Rezalet yönetim, maçın sonucunu değiştirdi”

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

VAR ekibinin ofsayt çizgisini doğru şekilde belirleyemediği,

Gaziantep FK’nın öne geçtiği pozisyonda hatalı karar verildiği,

Jota Silva’nın ceza sahasında yaşadığı pozisyonda “açık penaltının” es geçildiği,

Maç boyunca takdir haklarının rakip takımdan yana kullanıldığı vurgulandı.

Kulüp, hakem Meler’i “Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi” sözleriyle hedef alırken, yönetimin bu tablonun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hacıosmanoğlu’nun sözleri gündemde

Beşiktaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği:

“Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.”

sözlerini hatırlatarak Hacıosmanoğlu’na dört kritik soru yöneltti:

Köpeksiz köy bulanlar kim? Çomaksız dolaşanlar kim? “Döner dönmez hesaplaşacağım” dediğiniz kişiler kimler? “Gerekeni yapacağım”dan kastınız nedir?

“Türk futbolu adına acil harekete geçin” çağrısı

Beşiktaş, TFF Başkanı’nı bu sorulara derhal yanıt vermeye davet ederek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Sadece cevap değil, Türk futbolunun geleceği için acilen somut adımlar bekliyoruz.”

Siyah-beyazlıların açıklaması, Süper Lig’de hakem tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.