İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasasında “piyasa dolandırıcılığı” yapıldığına dair güçlü şüpheler üzerine harekete geçildi. Bazı hisse senetlerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 13 şüpheli gözaltına alındı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından 12 kişi tutuklama, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari 2 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.