Ocak ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 yükseldi. Sektör bazında ise gıda, içecek ve tütün ürünlerinde artış yüzde 15,4 olarak gerçekleşirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5, imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 14,0 oranında yükseldi. Buna karşılık yakıt ihracatında yüzde 9,8 düşüş gözlendi.

Miktar bazında ise ihracat endeksi geçen yıla kıyasla yüzde 15,1 azaldı. Sektörler özelinde ise gıda, içecek ve tütün ihracatında yüzde 12,5, ham maddelerde yüzde 8,4, imalat sanayinde yüzde 14,6 düşüş yaşandı. Yakıt ihracatındaki gerileme ise yüzde 20,8 oldu.

İthalatta ise birim değer endeksi yüzde 6,3 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde artış yüzde 7,3, imalat sanayinde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 oldu. Sadece yakıt ithalatında yüzde 16,9 düşüş kaydedildi. Miktar endeksinde ise toplam ithalat yüzde 5,8 azaldı; gıda, içecek ve tütün yüzde 4,5, imalat sanayi yüzde 3,5, yakıt ithalatı ise yüzde 3,3 geriledi.

Ekonomi uzmanları, ihracatta birim değerlerin artmasına rağmen miktar endeksindeki düşüşün dış talepteki zayıflamaya işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle yakıt ve ham madde ticaretindeki dalgalanmalar, dış ticaret performansını doğrudan etkiliyor.