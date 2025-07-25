Geri Alım Yapan Şirketler:

  • Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket, pay geri alım programı kapsamında toplam 224.995 adet hissesini 27,58 TL ile 27,78 TL fiyat aralığından satın aldı.

  • Bahçeşehir Koleji Eğitim Hizmetleri (BAHKM): 25.000 adet pay, 53,61 TL - 54,19 TL aralığında geri alındı.

  • Çemtaş (CEMZY): 180.945 adet pay, 14,84 TL ile 15,00 TL fiyatları arasında şirket tarafından geri çekildi.

  • Enerya Enerji (ENERY): 200.000 adet pay 7,86 TL – 7,87 TL seviyelerinden geri alındı.

  • Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, 77.000 adet hissesini 16,27 TL – 16,35 TL bandından geri aldı.

  • Ofis Yem Gıda (OFSYM): 10.435 adet pay tek fiyattan, 56,30 TL’den geri alındı.

    Borsa İstanbul Şirketlerinden Yeni Hamleler ve Gelişmeler (16 Temmuz 2025)
    Borsa İstanbul Şirketlerinden Yeni Hamleler ve Gelişmeler (16 Temmuz 2025)
    İçeriği Görüntüle

  • Pera Çikolata (PCILT): 30.000 adet pay, 16,04 TL’den geri alınarak şirket portföyüne dahil edildi.

Yatırımcı İşlemleri ve Pay Artışları:

  • Katmerciler (KATMR): Bank of America Corporation, 2,33 TL – 2,50 TL fiyat aralığında 161.966.279 adet hisse alımı ve 126.648.717 adet satış gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda şirket sermayesindeki pay oranı %4,63’e yükseldi.

  • Makim Makina (MAKIM): Hedef Portföy tarafından yapılan 160.825 adet hisse alımıyla birlikte, yatırımcının şirketteki pay oranı %5,08 seviyesine ulaştı.

Bu gelişmeler, hem yatırımcıların ilgisini hem de şirketlerin piyasa hareketlerine karşı uyguladıkları stratejileri yansıtıyor. Özellikle geri alım yapan şirketlerin, hisse değerini desteklemeyi amaçladıkları dikkat çekiyor.