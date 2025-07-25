Geri Alım Yapan Şirketler:

Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket, pay geri alım programı kapsamında toplam 224.995 adet hissesini 27,58 TL ile 27,78 TL fiyat aralığından satın aldı.

Bahçeşehir Koleji Eğitim Hizmetleri (BAHKM): 25.000 adet pay, 53,61 TL - 54,19 TL aralığında geri alındı.

Çemtaş (CEMZY): 180.945 adet pay, 14,84 TL ile 15,00 TL fiyatları arasında şirket tarafından geri çekildi.

Enerya Enerji (ENERY): 200.000 adet pay 7,86 TL – 7,87 TL seviyelerinden geri alındı.

Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, 77.000 adet hissesini 16,27 TL – 16,35 TL bandından geri aldı.

Ofis Yem Gıda (OFSYM): 10.435 adet pay tek fiyattan, 56,30 TL’den geri alındı. Borsa İstanbul Şirketlerinden Yeni Hamleler ve Gelişmeler (16 Temmuz 2025) İçeriği Görüntüle

Pera Çikolata (PCILT): 30.000 adet pay, 16,04 TL’den geri alınarak şirket portföyüne dahil edildi.

Yatırımcı İşlemleri ve Pay Artışları:

Katmerciler (KATMR): Bank of America Corporation, 2,33 TL – 2,50 TL fiyat aralığında 161.966.279 adet hisse alımı ve 126.648.717 adet satış gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda şirket sermayesindeki pay oranı %4,63’e yükseldi.

Makim Makina (MAKIM): Hedef Portföy tarafından yapılan 160.825 adet hisse alımıyla birlikte, yatırımcının şirketteki pay oranı %5,08 seviyesine ulaştı.

Bu gelişmeler, hem yatırımcıların ilgisini hem de şirketlerin piyasa hareketlerine karşı uyguladıkları stratejileri yansıtıyor. Özellikle geri alım yapan şirketlerin, hisse değerini desteklemeyi amaçladıkları dikkat çekiyor.