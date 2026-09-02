Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Talas ilçesi Akçakaya Mahallesi'nde bulunan Somuncu Baba Çilehanesi ile kaya oyma yapılar, yeraltı galerileri ve tünellerin korunarak turizme kazandırılması amacıyla TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması istemiyle sunulan önergede; Somuncu Baba Çilehanesi ve çevresindeki tarihi yapıların bakımının yapılması, ziyarete açık tutulması, rehberlik ve bilgilendirme hizmetlerinin sağlanması ile bölgedeki yeraltı yapılarının korunmasına yönelik çalışmalar soruldu. Ersoy ayrıca; Somuncu Baba'nın manevi mirası ile Akçakaya'nın tarihi dokusunun birlikte değerlendirilerek bölgenin kültür ve inanç turizminde daha güçlü bir konuma getirilmesi ve Kayseri'nin turizm güzergâhlarına dahil edilmesine yönelik Bakanlığın çalışmalarını gündeme taşıdı. Ersoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Talas Akçakaya Mahallemizde bulunan Somuncu Baba Çilehanesi ile kaya oyma yapılar, yeraltı galerileri ve tünellerin korunarak turizme kazandırılması amacıyla konuyu Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Tarihi ve manevi mirasımızın korunması, Somuncu Baba Çilehanesi'nin bakım ve ziyaret imkanlarının iyileştirilmesi, Akçakaya'nın kültür ve inanç turizmindeki değerinin artırılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Akçakaya'nın tarihine ve manevi mirasına sahip çıkacak, konunun takipçisi olacağız.'