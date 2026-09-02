TCMB'nin 24 Ağustos 2026 tarihli duyurusuna göre, FAST işlem limitleri 26 Ağustos 2026 itibarıyla yeniden düzenlendi.

Para transferi limiti 300 bin TL oldu

Hesaptan hesaba yapılan FAST para transferlerinde işlem limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi.

Aynı limit, FAST'ın "Ödeme İste" Katman Servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemeler için de geçerli olacak.

Böylece vatandaşlar FAST üzerinden tek işlemde daha yüksek tutarlarda para gönderip ödeme yapabilecek.

Karekod ödemelerinde de limit arttı

İş yerlerinde FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı ödemelerde de limit yükseltildi.

Bu işlemlerde daha önce 250 bin lira olan limit, yeni düzenlemeyle 300 bin liraya çıkarıldı.

FAST 7 gün 24 saat çalışıyor

TCMB tarafından geliştirilen FAST sistemi, 8 Ocak 2021'de kullanıma açıldı. Sistem, bankalar ve diğer katılımcı finansal kuruluşlar üzerinden 7 gün 24 saat anlık para transferi yapılmasına imkan sağlıyor.

TCMB, limit artışının FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödeme ekosisteminin değişen ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte FAST'te para transferleri ve "Ödeme İste" işlemlerinde 300 bin TL, FAST-TR Karekod ile iş yeri ödemelerinde ise 300 bin TL işlem limiti uygulanıyor.