Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden 'Kuyumcu' isimli at, Balıkesir İvrindi ilçesinde başaltı kategorisinde Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İzzetcan Bilge'ye ait olan ve jokey Onur Demir idaresinde piste çıkan 'Kuyumcu', zorlu rakiplerini geride bırakarak ikincilik kürsüsüne çıktı. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde jokey Onur Demir, kazanılan kupayı at üstünde kaldırarak Tavşanlı'ya büyük gurur yaşattı. Elde edilen derece, ilçe spor camiasında ve sporseverler arasında coşkuyla karşılandı.

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İzzetcan Bilge, 'Zafer Koşusu gibi anlamlı bir organizasyondan ilçemize kupa ile dönmek bizler için büyük bir şeref. Atımız Kuyumcu ve jokeyimiz Onur Demir'i tebrik ediyorum. Tavşanlı'mızı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü başkanı Ali İhsan Uçar da , at yarışlarındaki başarıların devamını diledi.