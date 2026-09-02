İrlanda’nın Cork şehrinde yaşayan Aaron Murray’nin Söke ziyareti, hayatında önemli bir dönüm noktasına dönüştü. Bayram namazına katılan Murray, camide gördüğü birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamından etkilendi.

Namazın ardından İslam dini hakkında araştırma yapmaya başlayan Murray, bir süre boyunca İslamiyet’in inanç ve ibadet esaslarını inceledi. Yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar veren Murray için Söke İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Söke İlçe Müftü Vekili Adem Karataş, İlçe Vaizi Nevzat Karataş ile imam hatipler Şuayip Batak ve Cafer Aldemir katıldı.

Törende Murray’e İslam’ın temel esasları, iman ve ibadet hayatı hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Aaron Murray, İslamiyet’i kabul etti. Murray, Müslüman olduktan sonra “Harun” ismini aldı.

“Birlik ve kardeşlik etrafında buluşturan evrensel din”

Törende konuşan Söke İlçe Müftü Vekili Adem Karataş, Harun’u İslamiyet’i seçmesinden dolayı tebrik etti.

İslam’ın insanları birlik, beraberlik, kardeşlik, merhamet ve güzel ahlak etrafında buluşturan evrensel bir din olduğunu belirten Karataş, Harun’a yeni hayatında huzur ve istikamet diledi.

Dua ile tamamlanan törende Harun’a ihtida belgesi verilirken, kendisine Kur’an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Bayram namazında yaşadığı atmosferle başlayan süreç, İrlandalı Aaron Murray’nin İslamiyet’i seçmesiyle sonuçlandı.