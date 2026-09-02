Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; şehrin yükselen değeri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. 2029 Dünya Spor Başkenti ve 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, 'Kayseri'mize önemli bir tesisi kazandırmış olduk' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmalarında sona yaklaşılan 17 bin 500 metrekarelik alana sahip atletizm pistinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti. Tesis hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen'den bilgi alan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından pist üzerinde açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin atletizmle ilgili tüm branşlara cevap verecek nitelikte olduğunu belirterek, 'Hatırlanacağı üzere burada 8 tane UEFA standartlarında futbol sahası, aynı zamanda olimpik yüzme havuzumuz, ayrıca fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimiz de tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, standartlara uygun. Tartan pistin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak' dedi. Başkan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ederek, 'Yüksek İrtifa Merkezimize ve şehrimize hayırlı olsun derken özellikle Gençlik ve Spor Bakanımıza bu alanda bize vermiş olduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerin de devamını bekliyoruz. Kayseri'mize önemli bir tesisi kazandırmış olduk. Kriterleri taşıyor olması da ayrıca bizi keyiflendiriyor' ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te tüm sezonun dolu dolu geçtiğine işaret ederek, 'Gastronominin merkezi olma yönüyle birlikte sporun da merkezi olma yönünde 2029 Dünya Spor Başkenti olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanımıza da yakışan etkinlikleri yapma yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz' şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 17 bin 500 metrekarelik alana sahip, 6 kulvarlı tartan koşu pisti, doğal rulo çimden 7 bin 957 metrekarelik atletizm sahası, atletizm atma ve atlama branşlarına özel antrenman alanları, soyunma odaları ve teknik birimler yer alan tesisin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.