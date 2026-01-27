TMSF tarafından açıklanan ihale takvimine göre, veri inceleme ve tesis ziyareti süreci 2 Şubat–27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için son teklif verme tarihi 30 Mart 2026 saat 16.30 olarak belirlendi. İhale ve açık artırma ise 31 Mart 2026 saat 10.00’da yapılacak.

İhaleye katılım için yatırımcıların 700 milyon TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor. Ayrıca ihale şartnamesi bedeli 300 bin TL, tesis ziyareti ve veri inceleme bedeli ise 1,5 milyon TL olarak açıklandı.

Kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalede, Boyteks’in tamamı tek paket halinde satılacak. Satış bedelinin peşin olarak Türk Lirası cinsinden ödenmesi esas alınırken, ödeme koşullarına ilişkin detayların ihale sürecinde netleşmesi bekleniyor.

TMSF’nin Boyteks için belirlediği yüksek muhammen bedel, son dönemde kamu mülkiyetindeki büyük ölçekli şirketlerin satışına yönelik en dikkat çekici işlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.