Borsa İstanbul pay piyasasında son zamanlarda görülen olağanüstü fiyat hareketlerinin ardından, olağandışı fiyat ve işlem miktarı artışlarına yol açan, yanıltıcı haberler yayıldığı ihbarları üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Borsa İstanbul'un finansal sistemdeki önemli rolüne ve yatırımcıları koruma amacına hizmet eden bir piyasa olduğunu belirterek, amaçlı ve yanıltıcı haberlerin piyasada sebep olduğu olumsuz etkileri önlemek için 5271 sayılı CMK'nın 160. maddesi uyarınca soruşturma sürecine girdi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve raporlama işlemleriyle soruşturma devam edeceği vurgulandı.