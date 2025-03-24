Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira olurken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma sektörü oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi ise yüzde 2,24 prim yaptı. Günün en fazla değer kaybeden sektörü ise yüzde 0,43 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

SPK'den Açığa Satış Yasağı ve Yeni Düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak 25 Nisan 2025’e kadar açığa satış işlemlerini yasakladı. Ayrıca halka açık şirketlerin pay geri alımlarını kolaylaştırıcı adımlar atıldı. Kredili işlemlerde öz kaynak oranlarının esnetileceği duyurulurken, Borsa İstanbul da pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e düşürdü ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini 0,25 liradan 0,50 liraya çıkardı.

Küresel Piyasalar ve Yurt İçi Gündem Etkili Oluyor

Küresel piyasalarda ABD’nin tarife politikalarına dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yön arayışı sürerken, yatırımcılar gün içerisinde açıklanacak PMI ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerine odaklandı.

Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları gündemin ana başlıklarından biri oldu. Dün tutuklanan 51 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Teknik Görünüm ve Beklentiler

Analistler, öğleden sonra yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmadığını, ancak ABD’den gelecek ekonomik göstergelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 9.100 ve 9.000 puan seviyeleri destek noktaları olarak izleniyor.