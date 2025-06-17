Caddenin başından Bolu Belediyesi önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüyen öğrenciler, “Zam değil, hizmet istiyoruz” diyerek kararı geri çekme çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, öğrenciler adına yapılan açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı.

“Ulaşım gibi en temel haklar artık lüks haline getiriliyor” diyen öğrenciler, artan maliyetlerin özellikle öğrenci bütçesini ciddi şekilde zorladığını vurguladı. Öğrenciler, belediyeden zammı geri almasını ve daha nitelikli ulaşım hizmeti sunmasını talep etti.

Bolu Belediyesi’nin aldığı kararla birlikte toplu taşıma ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. Yeni tarifeye göre öğrenci bileti 18 TL’den 24 TL’ye, sivil yolcu bileti ise 25 TL’den 34 TL’ye çıkarıldı.

Zam kararının ardından öğrenci hareketliliğinin artması, Bolu’da ulaşım politikaları üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Öğrenciler, ilerleyen günlerde protestolarını büyütebileceklerini ifade etti.