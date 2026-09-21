HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı 5. Olağan İl Kongresinde Davut Şahin, görevi Mehmet Emin Doğru'ya devretti.

Batman İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, alimler, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, divan seçimi ile devam etti. Olağan İl Kongresi'nde Mehmet Emin Doğru'nun başkanlığında tek listeyle seçime gidildi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'nın 'Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet' sloganıyla düzenlediği 5. Olağan İl Kongresi'nde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Yaklaşık iki yıldır Türkiye'de bir süreç konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanının 2024 Ağustos ayında Malazgirt'te yapmış olduğu konuşmadan sonra, 2024 Meclis açılışı ve ardından siyasi gelişmeler yaşandı. Mecliste bir komisyon kuruldu, o komisyon bir rapor hazırladı ve rapor Genel Kurul'a geldi. Genel Kurul'da bir kanun kabul edildi, inşallah bu adımla 10 küsur yıllık şiddet parantezi kapanıyor. Biz bu meseleyi ne istismar ettik ne de inkar ettik. 'Kürt meselesi diye bir şey yoktur' denildiğinde bile biz ısrarla meseleyi gündemde tuttuk. Bu meselenin var olduğunu ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledik. Bu meselenin çözümünü konuşmak için çalışmalar yaptık, programlar teklif ettik. Fakat bu meselenin çözümünün silah olmadığını, şiddet olmadığını ısrarla belirttik' dedi.

Yapıcıoğlu, 'Nihayet gelinen noktada silahın ve şiddetin devreden çıkarılması gerektiği konusunda önemli bir konsensüs oluştu. İnsanlar önemli oranda bu noktada buluştular. Evet, silah ve şiddet çözüm değil; hatta bizim düşüncemize göre silah, çözümün önündeki en büyük engellerden biriydi. Ama bu işin iki ayağı vardı, biri şiddeti sona erdirmek, diğeri ise kardeşliği yeniden tesis etmekti. Terörün sona erdirilmesi ve kardeşliğin iç cephede tahkim edilmesi, bir diğer ifadeyle barış ve demokratikleşme süreciydi. Biz ısrarla dedik ki; şiddetin sona ermesi, ölümlerin son bulması ve edebiyatı çok yapılan kardeşliğin hukukunun tesis edilmesi gerekir' ifadelerini kullandı.

'Artık geri vites yok, şiddete dönmek yok, verilen sözleri unutmak yok'

'İnşallah diyoruz ki, Mecliste rekor bir oyla, 467 oyla kabul edilen bu yasanın geçmesinden sonra bu işin geri dönüşü olmaz' diyen Yapıcıoğlu, 'Mecliste oylamanın yapıldığı gün farklı siyasi partilerden vekillere 'Hayırlı olsun' dedik. Birisi sordu: 'Başkanım, bu 467 sayısının anlamı nedir sizce?' Dedim ki; yolda giden bir arabanın geri vitesinin iptal edilmesi demek. İnşallah bundan sonra geri dönüşü yok. Bu kadar yüksek bir destekle ve farklı siyasi partilerin oylarıyla Meclisten bu kanun geçtikten sonra artık onun gereğini yapmak gerekir. Artık geri vites yok, şiddete dönmek yok, verilen sözleri unutmak yok. Allah'ın izniyle önümüze yepyeni bir sayfa açılacak ve şiddet sayfası kapanacak' diye konuştu.

'Parti kurmadan önce 30-35 yıldır söylediğimiz gibi, bu mesele siyaset zemininde çözülecek' ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, 'Bu yolda atılması gereken çok adım var. Bu parantez kapandıktan sonra asıl süreç başlıyor dedik. Yapılacak işlerden belki de en gereklilerinden bir tanesi yeni bir anayasa hazırlanmasıdır. Yeni anayasa ne zaman gündeme gelse, kazan kaldıranlar, 'Bu Meclisin anayasa yapma hakkı yok' diyenler yine koro halinde konuşmaya başlayacaklar. Ayrıca diyorlar ki, 'Kurucu meclis ancak anayasa yapar.' Kimdir kurucu meclis? Darbelerden sonra ya da devletin yıkılmasından sonra halkın oyuyla değil, birilerinin atadığı kişilerden oluşan meclis. Ancak onlar yeni anayasa yapabilirmiş' şeklinde konuştu.

Yapıcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

'Şimdi siz sorsanıza onlara: Darbelere karşı olduklarını söylüyorlar ama darbecilerin yeni anayasa yapma hakkı var; fakat milletin oylarının yüzde doksanından fazlasının karşılığı olan, on beşten fazla partinin temsil edildiği bir meclisin anayasa yapma hakkı yok, öyle mi? Hadi oradan! Bu meclis anayasa yapamazsa hangi meclis yapacak? Oyların yüzde kırkının, ellisinin dışarıda kaldığı meclisler mi yapacak? Ya da bir cunta gelip yönetime el koyacak da onlar mı anayasa yapacak? Ayıptır. 1982'den bu yana 44 yıl geçti, darbelerin üzerinden 46 yıl geçti. Bu anayasa defalarca, yirmi bir kez değiştirildi. Yamalı bohçaya döndü. Pek çok maddesi şu anda yürürlükte değil ama darbeci ruhu dimdik ayakta duruyor.'