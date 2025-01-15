Kadının üzerinde yapılan aramada, toplamda 1.554 lira para bulundu. Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca dilenci kadına 1.406 lira idari yaptırım cezası keserken, üzerinde bulunan paralara da el koydu.

Yapılan incelemelere göre, dilenci kadının yalnızca 2 saat içerisinde 1.554 lira topladığı öğrenildi. Bu gelişme, Bolu'da dilenciliğe karşı yapılan denetimlerin ne denli yoğunlaştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Zabıta ekipleri, bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Bolu'da artan dilencilik olaylarına karşı yapılan denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor.