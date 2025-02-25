65 ülke ise çekimser kaldı. Tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen ve şartsız olarak çekilmesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, savaşın barışçıl yollarla çözülmesi ve 2024 yılı içinde sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi.

Oylama öncesinde ABD, Ukrayna'ya alternatif bir karar tasarısını desteklemesi için baskı yaptı, ancak Ukrayna kendi karar tasarısını sunarak geri çekmeyi reddetti. ABD'nin bu tutumu, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararlar yasal bağlayıcılığı olmasa da, uluslararası kamuoyunun tutumunu yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.