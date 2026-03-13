ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'ten Brian Kilmeade'e telefonda açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere refakat edip etmeye hazır olup olmadıkları sorusunu yanıtlayan Trump, "Gerekirse yaparız. Ama umarım işler çok iyi gider. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a çok büyük zarar verdiğini ve İran'ın uzun bir toparlanma sürecine gerek duyacağını vurgulayan Trump, saldırıların süreceğini belirterek "Önümüzdeki hafta onlara çok sert vuracağız" dedi.

Trump, İran rejimine sert sözlerle yüklenmişti

Trump, günün erken saatlerinde Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, füzelerinin, insansız hava araçlarının ve diğer her şeyinin imha edildiğini ve liderinin öldürüldüğünü ifade etmişti. Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası pisliklerin başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, ABD'nin 47'nci başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur" ifadelerini kullanmıştı.