Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ile bölgenin ihtiyacı olan yeni yaşam alanlarını faaliyete geçireceklerini hatırlatan Başkan Çalık, “Muazzam bir park ve kent ormanı oldu. Yüzüncü yılımız anısına yaptık. Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu ülkenin kurucu değerlerine armağan ettik” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Çınarlı Kahve’de komşularıyla kahvaltıda buluştu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Çalık’a meclis üyeleri de eşlik etti. Görev yaptığı 5 yıl boyunca hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi veren Başkan Çalık, Gürpınar’ın kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Sizinle bir arada olduğum için mutluyum”

Gürpınar'ın en özel alanlarından biri olan Çınarlı Kahve’de komşularıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çalık ‘Buranın benim için maneviyatı ve enerjisi bambaşka. Gürpınar'da benim tanıdığım insanların büyük bir kısmıyla iyi iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Gürpınar bizim için önemli. Kendimizi iyi hissettiğimiz noktalardan birisi de burası, sizinle bir arada olduğum için mutluyum” diye konuştu.

“Bu kentte yaşayan insanların sorumluluğunu taşıyorum”

Göreve geldikten sonra siyasi reflekslerinin yerine ahlaki ve mesleki bilgisiyle hizmet ürettiğini söyleyen Başkan Çalık, “Ben bu kenti yönetirken siyasi reflekslerini kullanan bir belediye başkanı olmadım. Bana oy vermiş olsun ya da olmasın herkese eşit hizmet götürdüm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham alarak çalıştım. Bu kenti vicdanlı ve ahlaklı yönetmeye gayret ediyorum çünkü bu makamlar sizin emanetiniz. Siz bana oy vererek bu kenti emanet ettiniz. Bu kentte yaşayan insanların sorumluluğunu taşıyorum” dedi.

Açılışa davet etti

Yarın açılışı yapılacak olan Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ile bölgenin ihtiyacı olan yeni yaşam alanlarını faaliyete geçireceklerini hatırlatan Başkan Çalık, “Muazzam bir park ve kent ormanı oldu. Yüzüncü yılımız anısına yaptık. Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu ülkenin kurucu değerlerine armağan ettik. İçinde sosyal tesisi, spor sahaları, çocuk oyun alanları var. Hepinizi açılışımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.