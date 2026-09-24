A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı, Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. İlhan, Ukrayna müsabakasının ardından A Milliler'in kadrosuna dönecek.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı, aday kadrosuna A Milli Takım'dan bir isimi takviye etti. Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

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2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunan Ümit Milliler, Ukrayna karşılaşmasından en az 1 puan alması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek.