Beşiktaş’ın Avrupa Performansı

Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında 251 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 107 mağlubiyet alan Kartal, rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde 383 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi’nde ise siyah-beyazlılar, 130 karşılaşmaya çıktı. 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu maçlarda 207 gol atarken, 171 gol yedi.

Hollanda Takımlarıyla 12. Randevu

Twente karşılaşması, Beşiktaş'ın Hollanda ekiplerine karşı oynayacağı 12. maç olacak. Daha önce Feyenoord’a karşı iki maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, PSV Eindhoven ile oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ajax ile oynadığı 7 mücadeleyi ise kaybetti.

Beşiktaş’ın Tur Hesapları

Avrupa Ligi'nde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente'yi mağlup etmesi halinde üst tura yükselecek. Ancak farklı senaryolar da devrede:

Beşiktaş tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv ise Porto’yu 4 farklı yenerse Kartal Avrupa'ya veda edecek.

Siyah-beyazlılar tek farklı kaybederse ve Ferencvaros, AZ Alkmaar’a 5 farklı mağlup olursa Beşiktaş tur atlayacak.

Beşiktaş tek farklı mağlup olsa bile Porto, Braga ve Hoffenheim'ın alacağı sonuçlara göre play-off turuna kalma ihtimali bulunuyor.

Eksikler ve Hakem Kadrosu

Beşiktaş’ta UEFA listesinde yer almayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç, kadroda yer alamayacak. Antalyaspor maçında sakatlanan Emirhan Topçu ile Jonas Svensson’un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcı hakemler Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak. Dördüncü hakem ise Wojciech Myc. VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski görev yaparken, AVAR’da Pawel Pskit yer alacak.

Beşiktaş, Avrupa'daki yoluna devam edebilmek için Twente deplasmanında kader maçına çıkıyor. Tüm gözler, siyah-beyazlıların alacağı sonucu çevrildi.