Motorine Şimdilik Zam Yok

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Bu durum, araç sahiplerini bir nebze olsun rahatlatırken, benzine yapılacak zam sürücülerin bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

İstanbul’da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şu anda İstanbul’daki pompa fiyatlarına göre:

Benzinin litre fiyatı : 42,01 TL

: 42,01 TL Motorinin litre fiyatı: 43,31 TL

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatının 43 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu veriler üzerinden oluşturulan gümrüksüz rafineri fiyatı, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Araç Sahiplerini Zorlu Günler Bekliyor

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarının istikrarsızlığını sürdüreceğinin işareti. Bu durum, hem bireysel araç sahiplerini hem de taşımacılık sektörünü zorlamaya devam edecek.

Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliğin fiyatlara yansımasının devam edeceğini belirterek, sürücülerin dikkatli planlama yapmasını öneriyor.