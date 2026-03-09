Vatandaşlar ise “Benzin litre fiyatı ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?” ve “LPG fiyatları ne kadar?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Salı gününden itibaren motorin ve benzine zam yapılması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 2 lira 14 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 54 kuruş artış öngörülüyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına yansıyan artışın motorinde 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları

9 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 59,89 TL

Motorin litre fiyatı: 64,70 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 59,73 TL

Motorin litre fiyatı: 64,54 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Başkentte güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 60,85 TL

Motorin litre fiyatı: 65,81 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları

İzmir’de ise akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin litre fiyatı: 61,13 TL

Motorin litre fiyatı: 66,09 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışların akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımasını önlemek amacıyla uygulanan bir mekanizma olarak biliniyor. Sistem kapsamında fiyat artışı oluştuğunda, artışın bir kısmı Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak pompa fiyatındaki yükseliş sınırlanıyor.

Akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığında ise daha önce azaltılan ÖTV yeniden artırılarak devletin vergi kaybı telafi ediliyor. Bu yöntemle hem tüketicinin ani fiyat artışlarından korunması hem de enflasyon üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.