Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimi ile absorbe edildi, kalan yüzde 25’i ise pompaya yansıdı. Bu kapsamda, motorindeki 12,45 TL’lik zammın 3,11 TL, benzindeki 3,68 TL’lik zammın ise 92 kuruş olarak pompaya yansıdığı açıklandı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (5 Mart 2026)

Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) Otogaz (TL) İstanbul Avrupa 59,34 63,53 30,29 İstanbul Anadolu 59,18 63,37 29,69 Ankara 60,29 64,65 30,17 İzmir 60,58 64,93 30,09

Eşel mobil sistemi sayesinde akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyonla mücadelede olumsuz etki yaratmadan sınırlı seviyede tutulmuş oldu.