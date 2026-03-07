Kadın Liderliği Otomotivde Güçleniyor

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, otomotiv sektörünün uzun yıllar erkek egemen bir alan olarak görülmesine rağmen bugün kadınların vizyonu, liderliği ve kararlılığıyla bu algının hızla değiştiğini belirtti. Aras, kadınların iş hayatında karşılaştığı engelleri aşarak daha güçlü bir konuma geldiğini ifade ederek, kadınların yalnızca kendi başarı hikâyelerini yazmakla kalmayıp kendilerinden sonra gelen kadınlar için de yeni kapılar açtığını vurguladı. Didem Aras; “Cam tavanları sadece kendimiz için değil potansiyeli olan tüm kadınlar için kırdık” dedi.

Satışta Güven ve Empati Fark Yaratıyor

Satış Şefi Asya Atıl, otomotiv sektöründe yıllardır süregelen önyargıların artık yerini başarı hikâyelerine bıraktığını belirterek satışın yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, güven ve empatiyle kurulan güçlü ilişkilerin başarıyı getirdiğini ifade etti. Müşterilerin hayallerindeki araca kavuşmasına aracılık etmenin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu dile getirdi.

Teknik Alanda Kadın İmzası

İnegöl Servis Müdür Yardımcısı Ayşe Uçkun ise teknik işlerin cinsiyetle değil bilgi ve disiplinle ilgili olduğuna dikkat çekti. Otomotiv servis süreçlerinde çözüm odaklı yaklaşımın ve titizliğin büyük fark yarattığını belirten Uçkun, kadınların teknik alanlarda da güçlü bir şekilde yer aldığını vurguladı.

Programın sonunda üç yönetici ortak bir mesaj verdi:

“Biz otomotivin kadınlarıyız. Sınırları aştık, yolları açtık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini ve otomotiv sektöründe fırsat eşitliğini güçlendiren projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti