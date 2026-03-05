Yetkililer, standart dışı ve sahte mühür veya karekod içeren APP plakaların araçlara takılmasının hem idari hem de hukuki olarak ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. İhlal durumunda uygulanacak cezalar şöyle sıralanıyor:

APP plakayı kullananlara 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak .

Aynı ihlal, son bir yıl içinde iki veya daha fazla kez tekrarlandığında , her seferinde 280 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek .

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca sahte plaka kullanımı 2 ila 5 yıl hapis cezası gerektirebilir.

Diğer uyarılar arasında, plakaların ölçü veya niteliklerine aykırı olarak kullanılması veya plakada bilinçli değişiklik yapılması durumunda da idari cezalar ve trafikten men işlemleri uygulanacağı belirtiliyor.

Yetkililer, sürücüleri sahte veya standart dışı plakaları kesinlikle kullanmamaları konusunda uyarıyor. Ayrıca ikinci el araç alımlarında, aracın mevcut plakasının yasal olup olmadığı kontrol edilmeden kullanılması, ciddi cezalara yol açabiliyor.