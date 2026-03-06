Üst üste 10’uncu ayında da 100 bin adedin üzerinde ihracat başarısını elde eden marka, yurtdışında 6 milyon kullanıcı barajını aşan ilk Çinli otomobil markası oldu. Avrupa’da 18 ülkede faaliyet gösteren Chery Grubu, sadece ocak ayında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği pazarlarında satışları yaklaşık 20 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 224 artış kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, yapısal bir yeniden yapılanma ve teknolojik dönüşüm sürecinden geçen küresel otomotiv endüstrisinde güçlü büyüme performansı ve stratejik odağıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güçlü performansını şubat ayında da koruyan Chery, küresel satışlarını 160 bin 765 adede yükseltti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 41,5 artıran marka, ihracatını ise üst üste 10 aydır 100 bin adedin üzerinde gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imza attı. Chery Grubu’nun küresel kullanıcı sayısı 18,89 milyonu aşarken bunun 6,09 milyondan fazlasını yurt dışı kullanıcıları oluşturdu. Böylece Chery, yurt dışında 6 milyon kullanıcı barajını aşan ilk Çinli otomobil markası oldu.

Sekiz ayda kullanıcı sayısı 1 milyon arttı!

Haziran 2025’te yurtdışındaki kullanıcı sayısı 5 milyonu aşan Chery, yalnızca 8 ay içinde yurt dışında 1 milyon yeni kullanıcı kazanarak bugün 130’dan fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu kilometre taşı, Çinli otomotiv markalarının küresel rekabet gücünü de ortaya koyuyor. Avrupa ve Avustralya gibi yüksek regülasyona sahip pazarlarda varlığını derinleştiren Chery, ürün ihracatından teknoloji ihracatına doğru ilerliyor. Grup bugün Avrupa’da 18 ülkede faaliyet gösteriyor. Sadece ocak ayında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği pazarlarında satışları yaklaşık 20 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 224 artış kaydetti. İspanya’da ise Chery’nin yerelleştirme odaklı iş birlikleri hem merkezi hem de yerel yönetimler tarafından güçlü şekilde destekleniyor. Ölçek büyümesinin ötesinde Chery, ESG yaklaşımını da faaliyetlerinin merkezine koymaya devam ediyor. “In somewhere, For somewhere, Be somewhere” felsefesi doğrultusunda Chery, faaliyet gösterdiği her pazarda sorumlu bir kurumsal vatandaş olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Chery, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve Malaysian Nature Society (MNS) ile iş birliği yaparak Kuala Lumpur’da “Cherish Nature” mangrov restorasyon projesini başlattı.

Küresel servis ağını güçlendirme: Chery Family Care!

Küresel büyümeyle paralel olarak Chery satış sonrası hizmet kabiliyetlerini de geliştirmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce 18 ülkeyi kapsayan merkezi bir küresel bakım ve teknik eğitim programını başarıyla tamamladı. Bu program sayesinde Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa’daki servis standartları daha da güçlendirildi. Bu girişim, Chery’nin “Chery Family Care” yaklaşımının küresel ölçekte uygulanmasının önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Amaç, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için tutarlı, güvenilir ve yüksek kaliteli bir servis deneyimi sunmak. Bu doğrultuda Chery, 2026 yılı içinde Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avrupa’da dört bölgesel eğitim merkezi kurmayı planlıyor.

Gerçek hayatta yapay zekâ!

Ocak ayında düzenlenen “Chery AI Night” etkinliğinde yapay zekâ stratejisini duyuran şirket, böylece resmi olarak AI Intelligence 2.0 dönemine adım attı. Chery’nin yapay zekâ teknolojileri hızla kavram aşamasından gerçek hayat uygulamalarına taşınıyor. Şirketin kendi geliştirdiği AiMOGA Robotics çözümleri farklı bölgelerde ticari kullanıma sunuldu. 2025 yılının sonunda Chery robotları, Dubai’de düzenlenen Asya Gençlik ve Paralimpik Oyunları’nda robot destekli ilk ödül törenini gerçekleştirdi. Robotlar; gelişmiş dinamik engel algılama ve çoklu görev koordinasyonu yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda dünya genelinde ulaşım merkezleri ve büyük ölçekli etkinliklerde de görev aldı. Yurt dışında 6 milyon kullanıcı barajının aşılması, yapay zekâ inovasyonunun hız kazanması ve küresel servis ağının güçlendirilmesiyle Chery, kapsamlı bir küresel stratejiyi adım adım hayata geçiriyor ve uluslararası otomotiv sahnesinde daha güçlü bir konuma ilerliyor.